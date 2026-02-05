ميلانيا ترامب: المحادثات تتواصل مع فريق بوتين لإعادة المزيد من الأطفال الأوكرانيين

أعلنت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أنها لا تزال على اتصال بفريق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لضمان عودة المزيد من الأطفال الأوكرانيين من روسيا.



وقالت للصحفيين في البيت الأبيض: "أعمل على الأمر... وآمل أن نحقق نجاحا قريبا".



ولم تكشف عن تفاصيل المحادثات بين ممثليها وفريق بوتين.



وذكر متحدث أن قنوات الاتصال مستمرة منذ أن كتبت ميلانيا ترامب رسالة إلى بوتين سلمها زوجها الرئيس دونالد ترامب بنفسه في آب الماضي بشأن الأطفال الأوكرانيين المخطوفين.



وجرت إعادة 15 طفلا إلى أوكرانيا منذ أن بدأت السيدة الأولى جهدها، سبعة منهم في كانون الأول.



وتتهم أوكرانيا روسيا بخطف ما لا يقل عن 19 ألفا من أطفالها ونقلهم إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا من دون موافقة أسرهم أو أولياء أمورهم منذ غزوها لأوكرانيا في شباط 2022. ونفت روسيا مرارا خطف أطفال أوكرانيين وتقول إنها اتخذت إجراءات لحمايتهم من القتال.