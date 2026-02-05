هيومن رايتس ووتش: ترامب يهاجم الركائز الأساسية للديمقراطية

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي العالمي، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهاجم الركائز الأساسية للديمقراطية في بلاده، مستشهدة بحملة الرئيس الجمهوري الصارمة ضد المهاجرين وسياسات أخرى.وفي مقدمة التقرير، الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، ركز رئيس المنظمة الحقوقية المستقلة البارزة ومقرها نيويورك بشكل كبير على الولايات المتحدة.وكتب فيليب بولوبيون المدير التنفيذي للمنظمة أن واشنطن تساعد الآن دولا مثل روسيا والصين في تقويض حقوق الإنسان.وقال في مقطع فيديو أطلق فيه التقرير: "في عام 2026، ستكون المعركة من أجل مستقبل حقوق الإنسان أكثر حدة في الولايات المتحدة، مع تداعيات على بقية العالم".وقال لاحقا للصحفيين: "نلاحظ صورة من البيئة العدائية للغاية في الولايات المتحدة وتدهورا سريعا جدا في... مستوى الديمقراطية في هذا البلد".واعتبر البيت الأبيض أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعاني من "متلازمة اضطراب ترامب" وتهاجمه حتى من قبل توليه منصبه.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "لقد فعل الرئيس ترامب من أجل حقوق الإنسان أكثر مما يمكن أن تفعله هذه المجموعة اليسارية التي يمولها سوروس، من خلال إنهاء ثماني حروب، وإنقاذ أرواح لا حصر لها، وحماية الحرية الدينية، وإنهاء تسليح بايدن للحكومة، وغير ذلك".وأسس الملياردير الديمقراطي الكبير جورج سوروس "مؤسسات المجتمع المفتوح" التي قدمت في السابق منحا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.