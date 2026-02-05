الأخبار
غوتيريش: انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت "لحظة حرجة"
أخبار دولية
2026-02-05 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
غوتيريش: انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت "لحظة حرجة"
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت بأنها لحظة حرجة بالنسبة للسلام والأمن الدوليين، وحث روسيا والولايات المتحدة على التفاوض من دون تأخير بشأن إطار عمل جديد يضع قيودا على التسلح النووي.
وحددت معاهدة نيو ستارت، التي انتهى أجل العمل بها منتصف ليل الأربعاء، العدد الأقصى للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، وكذلك نشر الصواريخ والقاذفات التي يمكنها إطلاق الرؤوس من على الأرض أو الغواصات.
وقال غوتيريش في بيان: "لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نواجه عالما لا توجد فيه أي قيود ملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميريكية، الدولتين اللتين تمتلكان الغالبية العظمى من مخزون الأسلحة النووية العالمي".
واعتبر أن القضاء على عقود من الإنجازات في مجال وضع قيود على الأسلحة "لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من هذا، فخطر استخدام السلاح النووي هو الأعلى منذ عقود".
وفي الوقت نفسه، رأى غوتيريش أن هناك الآن فرصة "لإعادة ضبط الوضع وتأسيس نظام لضبط التسلح يتناسب مع سياق سريع التطور"، مرحبا بإدراك قادة كل من روسيا والولايات المتحدة لضرورة منع العودة إلى عالم ينتشر فيه التسلح النووي من دون رادع.
وقال غوتيريش: "يتطلع العالم الآن إلى روسيا الاتحادية والولايات المتحدة لترجمة الأقوال إلى أفعال". وأضاف: "أحث البلدين على العودة إلى طاولة المفاوضات من دون تأخير والاتفاق على إطار عمل جديد يعيد القيود القابلة للتحقق، ويقلل المخاطر، ويعزز أمننا المشترك".
أخبار دولية
غوتيريش
معاهدة نيو ستارت
الولايات المتحدة
روسيا
التالي
توجيه اتهامات بالإرهاب لمشتبه به في قتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين في الولايات المتحدة
هيومن رايتس ووتش: ترامب يهاجم الركائز الأساسية للديمقراطية
السابق
