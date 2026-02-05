توجيه اتهامات بالإرهاب لمشتبه به في قتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين في الولايات المتحدة

جرى توجيه أربع تهم إضافية بالإرهاب لشخص متهم بقتل دبلوماسيين إسرائيليين اثنين في واشنطن العاصمة العام الماضي، وذلك في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها الأربعاء.



وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة تسع تهم، تشمل جرائم كراهية سبق توجيهها إليه. وتصل عقوبة عدد من هذه التهم للإعدام أو السجن مدى الحياة، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء لمقاطعة كولومبيا.



وقالت المدعية جانين فيريس بيرو في بيان: "تصل العقوبة الإلزامية للتهم الإضافية المتعلقة بالإرهاب للسجن المؤبد بموجب قانون العاصمة، كما تعكس حقيقة أن هذا الفعل كان في الواقع عملا إرهابيا".



ويتهم الادعاء إلياس رودريغيز (31 عاما) بإطلاق النار على أشخاص خلال مغادرة فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي جماعة مناصرة تكافح معاداة السامية وتدعم إسرائيل.



ووفقا للادعاء، فقد أطلق رودريغيز حوالي 20 طلقة بينما كان يردد "الحرية لفلسطين".



وقُتل في الهجوم كل من يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة لين ميلجريم (26 عاما). وكانا يعملان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.