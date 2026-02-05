أوكرانيا وروسيا تبدآن اليوم الثاني من محادثات السلام في أبوظبي

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف أن أوكرانيا وروسيا بدأتا اليوم ثاني أيام جولة المحادثات التي تتوسطت فيها الولايات المتحدة في أبوظبي لمناقشة كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات بين البلدين.وقال على تطبيق تيليغرام: "بدأ اليوم الثاني من المفاوضات في أبوظبي. نعمل بنفس الصيغ التي اتبعناها أمس: مشاورات ثلاثية وعمل جماعي ومزيد من التنسيق في المواقف".من جهته، كشف كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تقدما وتحركا إيجابيا في المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا.