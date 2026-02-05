الصين تعلن نيتها عدم المشاركة في محادثات حول التسلح النووي "في المرحلة الراهنة"

أعلنت الصين نيتها عدم المشاركة "في المرحلة الراهنة" في محادثات نزع السلاح النووي، رغم تأكيد واشنطن المتجدد على ضرورة إجراء هذه المحادثات بعد انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري إن "القدرات النووية للصين تختلف اختلافا جذريا عن تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا، ولن تشارك في مفاوضات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لانتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو.