لافروف: بوتين مستعد لتلقي اتصال من ماكرون لإجراء نقاش "جدي"
أخبار دولية
2026-02-05 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لافروف: بوتين مستعد لتلقي اتصال من ماكرون لإجراء نقاش "جدي"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لتلقي اتصال من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات "جدية"، لكنه وصف تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن معاودة الحوار مع موسكو بأنها "دبلوماسية سيئة جدا".
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية: "إذا كنت ترغب في التحدث، والتحدث بجدية حول أي موضوع، فاتصل. بوتين سيرد على الهاتف دائما. إنه يستمع إلى كل المقترحات".
وأضاف "قبل نحو أسبوعين، صرّح ماكرون مجددا +سأتصل ببوتين يوما ما+. هذا ليس جديا، كما تعلمون، إنها دبلوماسية سيئة جدا".
أخبار دولية
بوتين
مستعد
لتلقي
اتصال
ماكرون
لإجراء
"جدي"
التالي
كوبا "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة ولكن "من دون ضغوط"
رئيس البرازيل: أبلغت ترامب باهتمامنا بالانضمام لمجلس السلام إذا ركز على غزة
السابق
