كوبا "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة ولكن "من دون ضغوط"

أخبار دولية
2026-02-05 | 11:14
كوبا "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة ولكن "من دون ضغوط"

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن بلاده "مستعدة للحوار"، لكن "من دون ضغوط" من الولايات المتحدة التي صعّدت تهديداتها ضد الجزيرة الشيوعية.

وقال في خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني: "كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته. ما هي الشروط؟ من دون ضغوط، ومن دون شروط مسبقة، على قدم المساواة، مع احترام سيادتنا".

أخبار دولية

"مستعدة

للحوار"

الولايات

المتحدة

"من

ضغوط"

