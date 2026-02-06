وزير الخارجية الايراني يدعو إلى "الاحترام المتبادل" قبيل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في عُمان

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المحادثات مع موفدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عُمان.



وكتب عراقجي الذي يمثل بلاده في هذه المحادثات، على إكس: "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي".



وأضاف: "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط لا بدّ منها والأسس لاتفاق دائم".