الصين تؤكد أنها تدعم إيران في الدفاع عن مصالحها وترفض "التنمّر"

أكدت الصين أنها تدعم إيران في الدفاع عن مصالحها وتعارض "التنمّر الأحادي الجانب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد محادثات بين طهران وواشنطن في عمان.



وأفاد بيان صادر عن الخارجية الصينية بأن بكين "تدعم إيران في الحفاظ على سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وحقوقها المشروعة ومصالحها"، مشددة على أنها "تعارض التنمّر الأحادي الجانب".



واجتمع نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو ونظيره الإيراني كاظم غريب أبادي الخميس في بكين حيث استعرض الدبلوماسي الإيراني الوضع الداخلي في بلاده.