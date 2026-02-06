إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي ونقله إلى مستشفى في موسكو

تعرّض جنرال في الجيش الروسي لإطلاق نار في مبنى سكني في موسكو صباح الجمعة ونُقل إلى المستشفى، بحسب ما أفادت "لجنة التحقيقات الروسية".



وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في كبرى الجرائم إن "شخصا لم تحدد هويته أطلق أعيرة نارية عدة" باتّجاه فلاديمير أليكسيف، وهو جنرال تولى منصبا رفيعا في هيئة الأركان العامة الروسية، قبل أن يفر من المكان.



وأعلنت اللجنة في بيان، أنه "تم تقل الضحية إلى المستشفى".