مسؤول أميركي: ترامب يريد معاهدة جديدة لمراقبة الأسلحة النووية

أخبار دولية
2026-02-06 | 04:50
مسؤول أميركي: ترامب يريد معاهدة جديدة لمراقبة الأسلحة النووية
0min
مسؤول أميركي: ترامب يريد معاهدة جديدة لمراقبة الأسلحة النووية

أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون مراقبة الأسلحة توماس دينانو أن الرئيس دونالد ترامب أوضح رغبته في إبرام معاهدة جديدة بشأن مراقبة الأسلحة النووية.

واعتبر دينانو أن اتفاقية نيو ستارت المنتهية أمس الخميس والتي وضعت قيودا على أكبر قوتين نوويتين في العالم، الولايات المتحدة وروسيا، كانت معيبة ولم تشمل الصين.

أخبار دولية

ترامب

معاهدة

الأسلحة النووية

