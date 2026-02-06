قتلى وجرحى بانفجار في مسجد شيعي في إسلام أباد

أسفر انفجار وقع في مسجد شيعي في إسلام أباد عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 20 بجروح، بحسب ما أفادت الشرطة الباكستانية لوكالة فرانس برس.



وقال مصدر رفيع في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته إن "انفجارًا وقع بعد صلاة الجمعة في مسجد شيعي.. حتى الآن استُشهد 11 شخصًا وأصيب 20 بجروح".

في الأثناء، أفادت السلطات المحلية عن إصابة أكثر من ثمانين شخصًا بجروح.