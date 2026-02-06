موسكو تدعو لمشاركة لندن وباريس في أي مفاوضات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي

أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن موسكو مستعدة للمشاركة في مباحثات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي، في حال انضمت إليها لندن وباريس كذلك.



وقال غاتيلوف إن "روسيا ستشارك مبدئيا في مسار كهذا بحال شاركت كذلك المملكة المتحدة وفرنسا، الحليفان العسكريان للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي"، وذلك خلال مؤتمر نزع السلاح المنعقد في مقر المنظمة الدولية في المدينة السويسرية، والذي يأتي غداة انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا.









