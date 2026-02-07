هجوم روسي كبير على شبكة الطاقة الأوكرانية

شنت روسيا هجوما كبيرا على شبكة الطاقة الأوكرانية تسبب بانقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء.



وقالت شركة "أوكرينيرغو" على "تلغرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوما جديدا واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية" مضيفة أنه "نظرا للأضرار التي ألحقها العدو، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق". من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالبا لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.