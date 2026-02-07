شركاء إيران التجاريون مهددون بتعريفات جمركية أميركية جديدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا ينص على فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تواصل التجارة مع إيران، وذلك بعدما أشاد بمحادثات "جيدة جدا" تجري مع طهران.ووفق النص الذي يدخل حيّز التنفيذ السبت، يمكن فرض تعرفات إضافية "على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة والتي تنتجها أي دولة تشتري أو تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحصل بطريقة أو بأخرى على سلع أو خدمات من إيران".وينبغي على وزير الخارجية ماركو روبيو أن يحدد النسبة التي قد تصل إليها هذه الرسوم الجمركية، في وقت نصّ المرسوم على أنّها قد تبلغ "على سبيل المثال" 25 في المئة، وهي نسبة ذكرها الرئيس الأميركي في منتصف كانون الثاني.وستؤثر هذه الرسوم على التجارة مع عدد من الدول، من بينها روسيا وألمانيا وتركيا والإمارات.وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن أكثر من ربع نشاط إيران التجاري في العام 2024 كان مع الصين.ولم يحدد البيت الأبيض ما إذا كان إصدار مرسوم بشأن هذه الرسوم الجمركية، مرتبطا بالمفاوضات التي جرت الجمعة في سلطنة عمان بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين.