عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات..وإذا هاجمتنا واشنطن سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ طهران لا تنوي مهاجمة الأراضي الأميركية في حال تعرّضها لهجوم من واشنطن، لكنها ستستهدف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، مشدّدًا على أنّ إيران لا تهاجم دول الجوار بل القواعد التابعة للولايات المتحدة فيها، «وهناك فرق كبير بين الأمرين».



وفي ما يتعلّق بالمسار الدبلوماسي، أشار عراقجي إلى عدم تحديد موعد لجولة ثانية من المفاوضات حتى الآن، إلا أنّ الجانبين الإيراني والأميركي يعتقدان أنّها ينبغي أن تُعقد قريبًا.