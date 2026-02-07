الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في باكستان وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية
أخبار دولية
2026-02-07 | 00:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في باكستان وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية
أسفر تفجير انتحاري الجمعة استهدف مسجدا شيعيا في إسلام آباد وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، عن مقتل 31 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، فيما أفاد مصدر في الشرطة عن إصابة 169 شخصا على الأقل بجروح.
وقال مسؤولون في المدينة إن 31 شخصا قتلوا في التفجير الذي استهدف المسجد الواقع في منطقة ترلاي على أطراف إسلام أباد.
وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة فرانس برس بأن الهجوم وقع بعيد صلاة الجمعة. وقال مصدر أمني أيضا لوكالة فرانس برس إن "المهاجم أوقف عند البوابة وفجّر نفسه".
وأفاد موقع سايت المتخصص بتتبع أخبار الجهاديين، أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم، حيث قام أحد جهادييه بتفجير "حزامه الناسف وسط تجمع للشيعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".
ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء، متعهّدا بالعثور على منفذيه وسوقهم إلى العدالة.
وهذا أعنف هجوم من حيث حصيلة القتلى في العاصمة الباكستانية منذ أيلول 2008، حين قُتل 60 شخصا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة دمّر جزءا من فندق ماريوت ذي الخمس نجوم.
أخبار دولية
قتيلا
جريحا
بتفجير
انتحاري
استهدف
مسجدا
شيعيا
باكستان
وتبناه
تنظيم
الدولة
الاسلامية
التالي
شركاء إيران التجاريون مهددون بتعريفات جمركية أميركية جديدة
ترامب ينشر مقطع فيديو يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين ثم يحذفه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-12
الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص
أخبار دولية
2026-01-12
الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص
0
أخبار دولية
23:44
تنظيم الدولة الاسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في اسلام اباد
أخبار دولية
23:44
تنظيم الدولة الاسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في اسلام اباد
0
آخر الأخبار
2026-01-12
أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص
آخر الأخبار
2026-01-12
أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص
0
آخر الأخبار
2025-11-23
مسؤولون: مقتل 3 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقرا للقوات شبه العسكرية في باكستان
آخر الأخبار
2025-11-23
مسؤولون: مقتل 3 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقرا للقوات شبه العسكرية في باكستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:56
الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات
أخبار دولية
08:56
الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات
0
أخبار دولية
08:46
سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة
أخبار دولية
08:46
سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-24
متحدث باسم حكومة الإمارات: المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته أميركا
آخر الأخبار
2026-01-24
متحدث باسم حكومة الإمارات: المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته أميركا
0
حال الطقس
2026-01-28
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
2026-01-28
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
0
أمن وقضاء
2026-01-30
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
2026-01-30
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-30
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-30
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
0
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
0
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
0
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
2
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
3
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
4
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
5
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
6
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
7
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More