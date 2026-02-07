31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في باكستان وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية

أسفر تفجير انتحاري الجمعة استهدف مسجدا شيعيا في إسلام آباد وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، عن مقتل 31 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، فيما أفاد مصدر في الشرطة عن إصابة 169 شخصا على الأقل بجروح.وقال مسؤولون في المدينة إن 31 شخصا قتلوا في التفجير الذي استهدف المسجد الواقع في منطقة ترلاي على أطراف إسلام أباد.وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة فرانس برس بأن الهجوم وقع بعيد صلاة الجمعة. وقال مصدر أمني أيضا لوكالة فرانس برس إن "المهاجم أوقف عند البوابة وفجّر نفسه".وأفاد موقع سايت المتخصص بتتبع أخبار الجهاديين، أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم، حيث قام أحد جهادييه بتفجير "حزامه الناسف وسط تجمع للشيعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء، متعهّدا بالعثور على منفذيه وسوقهم إلى العدالة.وهذا أعنف هجوم من حيث حصيلة القتلى في العاصمة الباكستانية منذ أيلول 2008، حين قُتل 60 شخصا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة دمّر جزءا من فندق ماريوت ذي الخمس نجوم.