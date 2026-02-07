الأخبار
زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب في أوكرانيا بحلول حزيران

أخبار دولية
2026-02-07 | 05:42
زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب في أوكرانيا بحلول حزيران

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول حزيران، وعرضت استضافة محادثات جديدة بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت صباح السبت، إن واشنطن "عرضت لأول مرة أن يلتقي فريقا التفاوض في الولايات المتحدة، على الأرجح في ميامي، خلال أسبوع"، مشيرا إلى أن بلاده وافقت على هذا اللقاء الجديد.

وأضاف "يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول حزيران".

وأكد مرة جديدة أن بلاده لن تقبل باتفاقات تبرمها الولايات المتحدة مع روسيا ولا تشارك كييف في المحادثات بشأنها.

أخبار دولية

واشنطن

نهاية

الحرب

أوكرانيا

بحلول

حزيران

