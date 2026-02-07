عراقجي: برنامجنا الصاروخي خارج المفاوضات

أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي باعتباره شأنا دفاعيا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن.



وقال عراقجي في تصريحات صحافية، إن إيران ستهاجم القواعد الأميركية في منطقة الخليج في حال وقوع هجوم أميركي ضدها، مشيرا إلى أن طهران لا تعتزم مناقشة برنامجها الصاروخي لا الآن ولا في المستقبل باعتباره شأنا دفاعيا.

واستبعد عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني في جولة المحادثات التي عقدت في مسقط مع الجانب الأميركي، أن يتم نقل اليورانيوم المخصب من البلاد، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الأميركي في تصريحاته السبت أن الجولة المقبلة قد تكون الأسبوع المقبل.

ووصف عراقجي جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية"، لكنها تتطلب وقتا وجهدا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

وأوضح أن خيار "التخصيب الصفري" مرفوض تماما وخارج إطار المفاوضات، ولفت إلى أن واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن لجأت سابقا إلى الضغوط والهجمات العسكرية، مؤكدا أن الملف النووي الإيراني لن يحل إلا عبر المفاوضات.

وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأميركي.