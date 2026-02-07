ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

رغم إشادته بالمحادثات الأميركية - الإيرانية التي وصفها بالجيدة جداً، وإعلانه أن جولة جديدة ستجري مطلع الأسبوع المقبل بعد جولة أولى جرت في عُمان أمس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجارياً ‌مع إيران.