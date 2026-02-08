روسيا: المشتبه في إطلاقه الرصاص على الجنرال أليكسييف اعتقل في دبي

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الرجل الذي يشتبه في إطلاقه النار على مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف اعتقل في دبي وجرى تسليمه إلى روسيا.



وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس السبت أن اثنين مشتبه بهما في محاولة اغتيال أليكسييف "سيتم استجوابهما قريبا".



وأصيب أليكسييف، وهو نائب رئيس المخابرات العسكرية الروسية، بالرصاص في المبنى الذي يسكن فيه بموسكو ونقل على الفور إلى المستشفى يوم الجمعة.