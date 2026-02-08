الأخبار
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
روسيا: المشتبه في إطلاقه الرصاص على الجنرال أليكسييف اعتقل في دبي
أخبار دولية
2026-02-08 | 02:38
روسيا: المشتبه في إطلاقه الرصاص على الجنرال أليكسييف اعتقل في دبي
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الرجل الذي يشتبه في إطلاقه النار على مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف اعتقل في دبي وجرى تسليمه إلى روسيا.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس السبت أن اثنين مشتبه بهما في محاولة اغتيال أليكسييف "سيتم استجوابهما قريبا".
وأصيب أليكسييف، وهو نائب رئيس المخابرات العسكرية الروسية، بالرصاص في المبنى الذي يسكن فيه بموسكو ونقل على الفور إلى المستشفى يوم الجمعة.
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
0
أخبار دولية
2025-12-14
سوريا تعتقل 5 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في تدمر
أخبار دولية
2025-12-14
سوريا تعتقل 5 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في تدمر
0
آخر الأخبار
2025-12-14
الداخلية السورية: اعتقال 5 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أميركية وسورية في تدمر
آخر الأخبار
2025-12-14
الداخلية السورية: اعتقال 5 أشخاص مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أميركية وسورية في تدمر
0
آخر الأخبار
2026-01-05
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
آخر الأخبار
2026-01-05
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
0
أخبار دولية
07:34
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز كوبا
أخبار دولية
07:34
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز كوبا
0
أخبار دولية
07:10
الحكومة الفرنسية توافق على استقالة جاك لانغ بعد كشف صلته بإبستين
أخبار دولية
07:10
الحكومة الفرنسية توافق على استقالة جاك لانغ بعد كشف صلته بإبستين
0
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
0
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
0
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
0
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
0
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
0
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
0
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
1
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
2
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
3
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
4
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
7
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
8
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
