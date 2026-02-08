الأخبار
استقالة سفيرة النرويج لدى العراق والأردن لصلاتها بإبستين

أخبار دولية
2026-02-08 | 14:50
استقالة سفيرة النرويج لدى العراق والأردن لصلاتها بإبستين
استقالة سفيرة النرويج لدى العراق والأردن لصلاتها بإبستين

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الأحد أن السفيرة مونا يول ستستقيل بسبب "خطأ جسيم في التقدير" فيما يتعلق بعلاقاتها بالممول الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وذلك ضمن فضيحة متصاعدة في البلد الإسكندنافي وفي أنحاء أوروبا.

وقررت الوزارة هذا الأسبوع وقف يول عن مباشرة مهام عملها سفيرة لدى الأردن والعراق لحين انتهاء تحقيق داخلي بشأن صلات بإبستين كُشف عنها ضمن مجموعة ضخمة من الملفات التي أفرجت عنها الحكومة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي في بيان: "أظهر اتصال يول مع إبستين المجرم المدان بارتكاب انتهاكات جنسية خطأ جسيما في التقدير. هذه القضية تجعل من الصعب إعادة بناء الثقة التي يتطلبها هذا المنصب".

وسبق ليول (66 عاما) أن شغلت منصب سفيرة النرويج لدى إسرائيل وبريطانيا، وكذلك لدى الأمم المتحدة. وتقلدت كذلك حقيبة وزارية في النرويج.

