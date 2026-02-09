زلزال بقوة 5.7 درجات يهز ولاية واهاكا جنوب المكسيك

أعلنت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل بالمكسيك أن زلزلا بقوة 5.7 درجات ضرب بالقرب من منطقة بويرتو إسكونديدو في ولاية واهاكا الجنوبية اليوم الأحد.



وانطلقت صفارات التحذير من الزلازل في العاصمة مكسيكو سيتي، لكن السكان لم يشعروا بالهزة هناك، وفقا لشهود من رويترز.