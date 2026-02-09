زعيم كوريا الشمالية يدعو الى تحديث الجيش وتعزيز قوته

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى تحديث الجيش الوطني وتعزيز قوته في السنوات المقبلة.



وأدلى بهذه التصريحات خلال زيارته الأحد إلى وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة.