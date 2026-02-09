ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان على فوزها في الانتخابات

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على فوز ائتلافها في الانتخابات، متمنيا لها "النجاح الباهر في إقرار برنامجها المحافظ القائم على السلام من خلال القوة"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



وحققت تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت الأحد مما يمهد الطريق لتنفيذ وعودها بإجراء تخفيضات ضريبية أثارت قلق الأسواق المالية وبزيادة الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.



وكتب ترامب في المنشور: "يُشرفني أن أدعمك".



وكان قد أعلن تأييده لتاكايتشي يوم الجمعة.



وقال: " إنها تاكايتشي زعيمة تحظى باحترام كبير وشعبية واسعة، وقد أثبت قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى إجراء انتخابات نجاحه الباهر".