53 مهاجرا بين قتيل ومفقود بعد غرق قارب قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين أن 53 مهاجرا، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فقدوا بعد انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصا قبالة ليبيا.