رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحا للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلا مع بكين في تشرين الثاني بتصريحات حول تايوان.



وقالت تاكايشي في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: "بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم".