الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

8 دول إسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية

أخبار دولية
2026-02-09 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
8 دول إسلامية تدين سياسات إسرائيل &quot;غير القانونية&quot; بالضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
8 دول إسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية

دانت السعودية و7 دول إسلامية سياسات إسرائيل "التوسّعية وغير القانونية" الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، غداة إقرار حزمة إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وقطر وإندونيسيا باكستان ومصر وتركيا "دانوا بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة... وأكّدوا مجددا ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذّر الوزراء من "استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة".

وأعرب الوزراء عن "رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداء على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشاروا إلى أنّ هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الأحد أن الحكومة وافقت على قرارات "تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة"، مستخدمين التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وقال سموطريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق جذورنا في كل مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".

وتشمل الإجراءات إزالة العوائق أمام شراء اليهود أراضي في الضفة. كما تتضمن الإجراءات نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.
 

أخبار دولية

السعودية

إسرائيل

الضفة الغربية

LBCI التالي
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحا للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:27

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة

LBCI
آخر الأخبار
05:28

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندعو المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها بالضفة

LBCI
آخر الأخبار
05:24

بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين بأشد العبارات قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها وخلق واقع جديد بالضفة

LBCI
أخبار دولية
07:30

الاتحاد الأوروبي يدين تدابير إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:51

البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
10:13

رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا

LBCI
أخبار دولية
08:34

الصومال يعلن إبرام اتفاق عسكري مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
08:05

إيران مستعدة لتخفيف نسبة التخصيب في حال رفع كل العقوبات عنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
أمن وقضاء
09:21

إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

LBCI
منوعات
09:30

أعراض غريبة ساهمت باكتشاف إصابتها بمرض خطير... ما عاشته هذه الشابة كان صادمًا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار

LBCI
أخبار دولية
07:15

الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية

LBCI
أخبار دولية
06:46

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو

LBCI
أخبار لبنان
03:29

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:25

ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
02:45

الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:21

المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

LBCI
رياضة
03:44

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

LBCI
خبر عاجل
16:08

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:34

تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي

LBCI
خبر عاجل
01:38

الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
12:57

كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More