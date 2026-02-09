خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مواطنيه إلى "الصمود" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وفي ظل التوتر مع الولايات المتحدة.



وقال خامنئي: "منذ عام 1979، سعت القوى الأجنبية على الدوام للعودة إلى الوضع السابق"، عندما كانت تحكم إيران أسرة بهلوي التي أسقطتها الثورة الإسلامية.



وأضاف: "قوة الأمة لا تكمن في صواريخها وطائراتها فحسب، بل في إرادتها وصمود شعبها"، داعيا الإيرانيين إلى "إحباط مخططات العدو".