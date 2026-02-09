في إيران... توقيف المتحدث باسم الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، الذراع الأيديولوجية للجيش، جواد إمام المتحدث باسم الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



ويأتي هذا بعد أسابيع من حملة قمع واسعة النطاق شنتها السلطات ضد حركة احتجاجية واسعة، اعتُقل خلالها عدد من الشخصيات الإصلاحية والمعارضة.



ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، وكذلك وكالة أنباء فارس، "داهم عناصر من الحرس الثوري منزل جواد إمام... فجر يوم الأحد، واعتقلوه".



وفي عام 2009، قاد إمام حملة المرشح للرئاسة مير حسين موسوي وهو رئيس وزراء سابق وشخصية بارزة في المعارضة الإيرانية.



وأدت هزيمة موسوي أمام الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد حينها إلى اندلاع الحركة الخضراء وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. ويخضع موسوي للإقامة الجبرية منذ شباط 2011 لدوره في تلك الاحتجاجات.



وعدا عن إمام، اعتُقلت ثلاث شخصيات أخرى الأحد، من بينهم آذر منصوري التي تقود الائتلاف منذ عام 2023، وشغلت منصب مستشارة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.



وبعد انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة في كانون الأول بسبب الركود الاقتصادي، أعربت منصوري عن دعمها للمتظاهرين.



كما اعتقلت السلطات إبراهيم أصغرزاده، عضو البرلمان السابق، ومحسن أمين زاده، المسؤول السابق في وزارة الخارجية.



وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية باعتقالات عدة الأحد، بدون ذكر أسماء.



وقالت الوكالة إن هذه الاعتقالات جاءت عقب "تحقيق في أنشطة بعض العناصر السياسية البارزة الداعمة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة".