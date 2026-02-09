رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا

انتقدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي ترسل النفط إلى كوبا التي تعاني من أزمة حادة، قائلةً إن هذا الإجراء "سيخنق" شعب الدولة الشيوعية.وقالت شينباوم للصحافيين "إن فرض هذه العقوبات على الدول التي تبيع النفط لكوبا أمرٌ مجحف جدًا... العقوبات التي تضر بالشعوب ليست صائبة".وأضافت "لذا سنواصل تقديم الدعم إليهم واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لاستئناف شحنات النفط. لا يمكن خنق شعب هكذا - إنه أمرٌ مجحف جدا، مجحف جدًا".