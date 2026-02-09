البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية احتجزت ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن في الكاريبي وفرارها من هذه المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع الاميركية، ردًا على سؤال لفرانس برس إن "القوات الاميركية احتجزت" السفينة، وذلك بعدما أعلنت عبر منصة اكس أن هذه القوات صعدت على متن الناقلة أكويلا 2 "من دون حوادث" بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي حتى المحيط الهندي.