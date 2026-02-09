فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي

نددت فرنسا باختيار إيران مواصلة "القمع" عبر الحكم على نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، بالسجن ست سنوات.ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن طهران "لجأت مجددا الى خيار القمع والترهيب"، وذلك غداة الكشف عن أن محكمة إيرانية حكمت على محمدي بالسجن ستة أعوام لإدانتها "بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم".