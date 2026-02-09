غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن قلقه البالغ من الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية من القرار المعلن لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإجازة سلسلة من الإجراءات الإدارية وتدابير الإنفاذ في المناطق ألف وباء في الضفة الغربية المحتلة".



وأشار الى أن غوتيريش "يحذّر من أن المسار الراهن على الأرض، بما يشمل هذا القرار، يقوّض آفاق حل الدولتين".