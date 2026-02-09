الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-02-09 | 14:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن قلقه البالغ من الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية من القرار المعلن لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإجازة سلسلة من الإجراءات الإدارية وتدابير الإنفاذ في المناطق ألف وباء في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار الى أن غوتيريش "يحذّر من أن المسار الراهن على الأرض، بما يشمل هذا القرار، يقوّض آفاق حل الدولتين".
أخبار دولية
البالغ
الإجراءات
الإسرائيلية
الجديدة
الضفة
الغربية
التالي
حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري
فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-15
روسيا تعرب عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-15
روسيا تعرب عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى غرينلاند
0
آخر الأخبار
2026-01-03
الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير حول نقل مادورو وزوجته قسرا من البلاد
آخر الأخبار
2026-01-03
الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير حول نقل مادورو وزوجته قسرا من البلاد
0
أخبار دولية
2025-12-21
المجلس الوزاريّ الأمنيّ في إسرائيل يوافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2025-12-21
المجلس الوزاريّ الأمنيّ في إسرائيل يوافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2025-11-26
إسرائيل تشن عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-11-26
إسرائيل تشن عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري
أخبار دولية
15:05
حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري
0
أخبار دولية
12:27
فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي
أخبار دولية
12:27
فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي
0
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
0
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-18
ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
أخبار دولية
2026-01-18
ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-12-08
مسؤول إماراتي لرويترز: نؤكد أن إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني
آخر الأخبار
2025-12-08
مسؤول إماراتي لرويترز: نؤكد أن إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحد جديد يواجه طرابلس: إيواء مشردي الأبنية المنهارة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحد جديد يواجه طرابلس: إيواء مشردي الأبنية المنهارة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
4
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More