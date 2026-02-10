الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي يتعين على أوروبا مطالبة روسيا بتقديمها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقالت كالاس لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء في بروكسل: "يتعين على جميع المفاوضين، بمن فيهم الروس والأميركيون، أن يتفهموا ضرورة موافقة الأوروبيين (للتوصل إلى اتفاق سلام)".



وأضافت: "ولهذا، لدينا شروط أيضا. لا بد أن نضع هذه الشروط ليس على الأوكرانيين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بالفعل، بل على الروس".