مصدران لـ"رويترز": شركات سعودية وأميركية تتعاون في مشروع طاقة بشمال شرق سوريا

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" أن شركتين سعوديتين وثلاث شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ستشكل تحالفا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرق سوريا.



وأوضح المصدران أن شركات بيكر هيوز وهنت إنرجي وأرجنت للغاز الطبيعي المسال تعتزم إقامة مشروع للطاقة بالتعاون مع أكوا باور السعودية وشركة طاقة. وسيشمل المشروع أربعة إلى خمسة مواقع استكشافية في المنطقة الشمالية الشرقية.