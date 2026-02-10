مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن مجلس النواب وافق على تعديل وزاري محدود إلى حد ما اليوم.



وعُين محمد فريد صالح، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.



واختير أحمد رستم وزيرا للتخطيط. وشغل سابقا وظيفة خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي.



وأصبح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وزيرا للإعلام بعد عودة الوزارة.



وألغيت الوزارة مرات عدة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وفي السنوات القليلة الماضية اضطلعت هيئات معنية بتنظيم الإعلام بدورها.



وظل وزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والدفاع والداخلية في مناصبهم.