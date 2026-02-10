الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا
أخبار دولية
2026-02-10 | 11:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا
ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن مجلس النواب وافق على تعديل وزاري محدود إلى حد ما اليوم.
وعُين محمد فريد صالح، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
واختير أحمد رستم وزيرا للتخطيط. وشغل سابقا وظيفة خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي.
وأصبح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وزيرا للإعلام بعد عودة الوزارة.
وألغيت الوزارة مرات عدة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وفي السنوات القليلة الماضية اضطلعت هيئات معنية بتنظيم الإعلام بدورها.
وظل وزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والدفاع والداخلية في مناصبهم.
أخبار دولية
مصر
تعديل وزاري
التالي
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
مصدران لـ"رويترز": شركات سعودية وأميركية تتعاون في مشروع طاقة بشمال شرق سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-17
مجلس النواب الأردني يقرّ إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
أخبار دولية
2025-11-17
مجلس النواب الأردني يقرّ إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
0
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
0
آخر الأخبار
2025-12-19
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2025-12-19
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
خبر عاجل
2026-01-30
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا كما ورد ومن دون تعديل
خبر عاجل
2026-01-30
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا كما ورد ومن دون تعديل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
أخبار دولية
14:09
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
0
أخبار دولية
13:38
الولايات المتحدة وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية خلال زيارة فانس
أخبار دولية
13:38
الولايات المتحدة وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية خلال زيارة فانس
0
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
0
أخبار دولية
13:22
عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن... تحذيرات استخبارية من تطورات ميدانية
أخبار دولية
13:22
عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن... تحذيرات استخبارية من تطورات ميدانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07
اتهامٌ أوروبيٌّ لتيك توك: بنودٌ انتُهكت وتهديدٌ بفرضِ غرامة
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07
اتهامٌ أوروبيٌّ لتيك توك: بنودٌ انتُهكت وتهديدٌ بفرضِ غرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
أخبار لبنان
2025-11-25
الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها
أخبار لبنان
2025-11-25
الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها
0
أخبار دولية
2025-12-15
ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي
أخبار دولية
2025-12-15
ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
0
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
0
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
3
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
4
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
5
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
6
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
7
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
8
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More