رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم اليخلى أبدا عن مهمته في تغيير بريطانيا، متجاهلا تحديا لسلطته من قبل زعيم حزب العمال في اسكتلندا وشخصيات أخرى في الحزب دعته إلى الاستقالة.



ووسط الضغط عليه بسبب تعيينه بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى واشنطن رغم علاقته الوثيقة بالأميركي الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية، انتهج ستارمر اسلوبا هجوميا ودعا حزب العمال إلى مواجهة عدوه الحقيقي، حزب الإصلاح الشعبوي، بدلا من الدخول في صراعات داخلية.



واستغل ستارمر زيارة إلى مركز اجتماعي بجنوب إنجلترا في مسعى لإظهار صمود مسيرته السياسية، وذلك بعد يوم من أكبر تحد لسلطته عندما طالبه زعيم حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار بالاستقالة فضلا عن استقالة اثنين من مساعديه في غضون أيام.



وقال ستارمر أمام الجمهور: "لن أتخلى أبدا عن المهمة المكلف بها لتغيير هذا البلد. ولن أتخلى أبدا عن الشعب الذي أضطلع بمهمة الدفاع عنه، ولن أتخلى أبدا عن البلد الذي أحبه".