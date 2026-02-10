الأخبار
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته

أخبار دولية
2026-02-10 | 12:09
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم اليخلى أبدا عن مهمته في تغيير بريطانيا، متجاهلا تحديا لسلطته من قبل زعيم حزب العمال في اسكتلندا وشخصيات أخرى في الحزب دعته إلى الاستقالة.

ووسط الضغط عليه بسبب تعيينه بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى واشنطن رغم علاقته الوثيقة بالأميركي الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية، انتهج ستارمر اسلوبا هجوميا ودعا حزب العمال إلى مواجهة عدوه الحقيقي، حزب الإصلاح الشعبوي، بدلا من الدخول في صراعات داخلية.

واستغل ستارمر زيارة إلى مركز اجتماعي بجنوب إنجلترا في مسعى لإظهار صمود مسيرته السياسية، وذلك بعد يوم من أكبر تحد لسلطته عندما طالبه زعيم حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار بالاستقالة فضلا عن استقالة اثنين من مساعديه في غضون أيام.

وقال ستارمر أمام الجمهور: "لن أتخلى أبدا عن المهمة المكلف بها لتغيير هذا البلد. ولن أتخلى أبدا عن الشعب الذي أضطلع بمهمة الدفاع عنه، ولن أتخلى أبدا عن البلد الذي أحبه".

أخبار دولية

بريطانيا

كير ستارمر

الاستقالة

بيسنت: قد تنشأ علاقة مثمرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين
مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

حزب العمال الكردستاني يتعهد بـ"عدم التخلي" عن أكراد سوريا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

رئيس الوزراء البريطانيّ: أي نشر للقوات البريطانية سيخضع لتصويت برلمانيّ

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

زيلينسكي يرشح النائب الأول لرئيس الوزراء فيدوروف لمنصب وزير الدفاع

LBCI
أخبار دولية
2026-01-24

الإطار التنسيقي العراقي يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
14:09

ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"

LBCI
أخبار دولية
13:38

الولايات المتحدة وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية خلال زيارة فانس

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:22

عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن... تحذيرات استخبارية من تطورات ميدانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

اتهامٌ أوروبيٌّ لتيك توك: بنودٌ انتُهكت وتهديدٌ بفرضِ غرامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها

LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
04:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

