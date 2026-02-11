عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

أعلنت الشرطة الكندية أن عشرة أشخاص قتلوا إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة ثانوية بغرب البلاد أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن المهاجمة من بين القتلى.



وتصنف الواقعة ضمن أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ كندا الحديث.



وذكرت الشرطة أن ستة قتلوا داخل المدرسة ببلدة تومبلر ريد في إقليم كولومبيا البريطانية، وقتل اثنان في منزل تعتقد الشرطة أن له صلة بالحادث بينما توفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى.



ولفتت إلى أن شخصين آخرين على الأقل نُقلا إلى مستشفى للعلاج من جروح خطيرة، بينما يتلقى ما يصل إلى 25 شخصا العلاج من إصابات غير مهددة للحياة.