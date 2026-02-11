زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع كبار ضباط الجيش أمس الثلاثاء لمناقشة أوجه القصور في الدفاع الجوي وجوانب أخرى تتعلق بحماية المدنيين من الهجمات بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الحرب الروسية في أوكرانيا.



وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، قيّم زيلينسكي أيضا كيفية تعامل السلطات المحلية في مدن أوكرانيا مع تداعيات الهجمات الروسية المكثفة، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الكهرباء والتدفئة للمباني السكنية الشاهقة. ووجه انتقادات مرة أخرى للمسؤولين في العاصمة كييف.



وأشار زيلينسكي إلى أنه أجرى مناقشات مطولة مع القائد العام للجيش ورئيس الأركان العامة ووزير الدفاع.



وقال: "تحدث عدد من التغييرات في الوقت الحالي في مجال الدفاع الجوي. في بعض المناطق، يتم إعادة بناء طريقة عمل الفرق، وأدوات الاعتراض، والوحدات المتنقلة، ومكونات الدفاع الجوي الصغيرة بشكل كامل تقريبا".



وأضاف: "لكن هذا مجرد عنصر واحد من عناصر الدفاع التي تتطلب تغييرات. وستحدث التغييرات".



وأشار زيلينسكي مرارا إلى أن تحسين الدفاعات الجوية أمر بالغ الأهمية لحماية المدن من الهجمات الجوية، وطلب من حلفاء كييف الغربيين توفير المزيد من الأسلحة لصد الصواريخ والطائرات المسيرة.