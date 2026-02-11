الأخبار
مكتب فانس يحذف منشورا يشير إلى "الإبادة الجماعية للأرمن"

أخبار دولية
2026-02-11 | 00:41
مكتب فانس يحذف منشورا يشير إلى &quot;الإبادة الجماعية للأرمن&quot;
3min
مكتب فانس يحذف منشورا يشير إلى "الإبادة الجماعية للأرمن"

حذف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء منشورا على منصات التواصل الاجتماعي من حساب نائب الرئيس جيه. دي فانس أعاد للأذهان ذكرى مجازر الأرمن باعتبارها "إبادة جماعية"، مشيرا إلى أن الرسالة، التي تتعارض مع موقف تركيا حليفة الولايات المتحدة، نُشرت عن طريق الخطأ.

وزار فانس، الذي أجرى رحلة استغرقت يومين إلى أرمينيا، النصب التذكاري للإبادة الجماعية للأرمن في يريفان خلال أول زيارة على الإطلاق لنائب رئيس أميركي إلى الجمهورية الواقعة في منطقة جنوب القوقاز.

وشارك فانس وزوجته أوشا في مراسم وضع إكليل من القرنفل والأقحوان والورود في الموقع، الذي يخلد 1.5 مليون أرمني فقدوا حياتهم خلال السنوات الأخيرة في حكم الإمبراطورية العثمانية.

ووصف الحساب الرسمي لفانس على منصة إكس الزيارة لاحقا بأنها تهدف إلى "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915".

وبعد حذف المنشور، قال أحد مساعدي فانس، طلب عدم نشر اسمه، إن موظفين لم يكونوا جزءا من الوفد المرافق نشروا الرسالة عن طريق الخطأ.

وقال متحدث باسم فانس: "هذا الحساب يديره موظفون، والغرض منه مشاركة الصور والمقاطع المصورة لأنشطة نائب الرئيس"، مضيفا أن آراءه تتجلى بوضوح في تعليقاته للصحفيين. ولم يستخدم فانس في تلك التعليقات مصطلح "إبادة جماعية".

وتقر تركيا بأن العديد من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية قد قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعترض على الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت مدبرة بشكل منهجي وتشكل إبادة جماعية.

وعلى الرغم من أن الكونغرس والرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن قد اعترفوا بأعمال القتل عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية، إلا أن ترامب لم يستخدم هذه اللغة في بيانه عن هذه الأعمال العام الماضي.

وتركيا حليف للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي، وحافظ رئيسها رجب طيب أردوغان على علاقات وثيقة مع نظيره الأمريكي ترامب، بما في ذلك دعمه للمبادرة الدبلوماسية الأميركية بشأن قطاع غزة.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية والسفارة الأرمينية في واشنطن على طلب للتعليق.

وأعلن البيت الأبيض أنه "لم يطرأ أي تغيير على السياسة حتى الآن" منذ بيان ترامب العام الماضي بشأن الحادثة التاريخية، والذي لم يتضمن كلمة "إبادة جماعية".

أخبار دولية

منشورا

"الإبادة

الجماعية

للأرمن"

