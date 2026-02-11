الأخبار
نتنياهو في واشنطن لبحث مفاوضات إيران.. وخيارات عسكرية محتملة مع ترامب
أخبار دولية
2026-02-11 | 02:51
نتنياهو في واشنطن لبحث مفاوضات إيران.. وخيارات عسكرية محتملة مع ترامب
أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنّ ستيف ويتكوف، المبعوث الخاصّ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، قدّما لبنيامين نتنياهو في واشنطن عرضًا موجزًا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي حصلت مع إيران.
وأفاد موقع "أكسيوس" بأنّ نتنياهو عقد محادثات فور وصوله إلى واشنطن مع ويتكوف وكوشنر بشأن ملفّ المفاوضات مع إيران.
ومن المتوقّع أن تتركّز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدّمتها إيران والتطوّرات في الأراضي الفلسطينية. وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ نتنياهو يعتزم البحث في خياراتٍ عسكرية محتملة ضدّ إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسُّبًا لفشل المفاوضات الأميركية - الإيرانية.
