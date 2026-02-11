"تسنيم": لاريجاني يصل الى قطر في إطار تكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في استقبال رسمي من قبل كبار المسؤولين في دولة قطر.



وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن مستشار قائد الثورة الإسلامية توجه مباشرة بعد وصوله إلى الدوحة إلى قصر الأمير للقاء وإجراء مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.



ويأتي هذا الزيارة في إطار التحركات الديبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية