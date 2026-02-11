روسيا: سنلتزم بقيود معاهدة نيو ستارت ما التزمت بها أميركا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف القول اليوم الأربعاء إن بلاده ستواصل الالتزام بقيود معاهدة نيو ستارت النووية ما التزمت بها واشنطن.



وانتهى أجل المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة، التي تحدد سقف عدد الصواريخ والرؤوس الحربية التي ينشرها كل جانب، في الخامس من فبراير شباط.