نتنياهو يطالب بتغيير ختم جوازات سكان غزة عند معبر رفح

كشفت تقارير إعلامية عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى تغيير الختم، الذي يحصل عليه سكّان غزة، الذين يعبرون معبر رفح.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني أكّد في اجتماع مجلس الوزراء، أنّ سكّان غزّة الذين يعبرون معبر رفح يحصلون على ختم على جوازات سفرهم من "دولة فلسطين"، وهو ختم يظهر كذلك على الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية.



جاء ردّ رئيس "الشاباك" تعليقًا على أسئلة وزراء بشأن ترتيبات معبر رفح. وفي المعلومات، طلب نتنياهو مراجعة تغيير الختم ليصبح ختم "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب مصادر سياسية لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وقال منتقدون إنّ "إسرائيل لن تقبل استخدام رمز السلطة الفلسطينية"، مشدّدين على أنّ السلطة "لن تكون شريكة في إدارة غزة".



وكان معبر رفح البرّي، الذي يربط قطاع غزّة بمصر، قد شهد إغلاقًا شبه كامل منذ أن سيطرت القوّات الإسرائيليّة على الجانب الفلسطيني من المعبر في السابع من أيّار 2024 خلال الحرب، ما أدّى إلى توقُّف كامل لعمل المعبر.