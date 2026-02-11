تتجه الأنظار اليوم إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وما سيحمله من مواقف بشأن إيران وانعكاساتها على لبنان.وفي هذا السياق، كان نتنياهو قد التقى بالمبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث بحث معهما قضايا إقليمية، وتلقّى إحاطةً حول نتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت مع إيران يوم الجمعة الماضي.من جهته، قال ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة".