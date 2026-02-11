بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن ترضخ للمطالب المفرطة"، في وقت يترقب العالم جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا في خطاب ألقاه في ساحة آزادي بطهران بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية على أن إيران "لن تستسلم أمام العدوان"، لكنها في الوقت نفسه تواصل الحوار بقوة مع الدول المجاورة بهدف إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.