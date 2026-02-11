رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه نجا هذا الأسبوع من محاولة اغتيال، مشيرًا إلى أن مروحيته اضطرت ليل الإثنين إلى تغيير مسارها وعدم الهبوط في وجهتها على الساحل الكاريبي بسبب مخاوف من تعرضها لإطلاق نار من أشخاص لم يسمّهم، وذلك في ظل تحذيرات تلقاها منذ أشهر بشأن مؤامرة مزعومة يقف وراءها مهربو مخدرات.