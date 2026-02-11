عباس يطالب واشنطن بموقف "حازم" من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى "موقف حازم" بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.



وقال عباس في خلال زيارة لأوسلو إنه بحث مع رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين الإسرائيليين وحجب إسرائيل أربعة مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.



وقال في مؤتمر صحافي إن "هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردا حازما من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لأنها تعرقل جهود الرئيس ترامب وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".





